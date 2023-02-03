ЗСУ вдарили по пункту управління та трьох районах зосередження окупантів – Генштаб

Напередодні українські пілоти, ракетники та артилеристи успішно відпрацювали бойові завдання.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів.

Крім того, українські захисники знищили російський безпілотник типу Мерлін.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії натомість уразили:

пункт управління,

три райони зосередження живої сили,

склад боєприпасів противника.

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області ;

; Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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