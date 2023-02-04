Исполняющая обязанности руководительницы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение.

Об этом пишет информагентство LB со ссылкой на источники в Налоговой службе.

— Написала заявление сразу после обысков. Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении. Не сомневаюсь, что оно есть. Однако на самом деле занималась мелкими делами, системного там ничего нет, — заявил изданию собеседник.

Также LB получила фотографию заявления Оксаны Датий.

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Скандал с Датий во время обысков

Напомним, 1 февраля правоохранители Госбюро расследований (ГБР) провели обыски у руководства столичной налоговой, во время чего был проведен обыск и у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий.

По сообщению ГБР, у чиновницы нашли необоснованных активов на общую сумму $1,4 млн, среди которых автомобили, украшения и другие предметы роскоши.

Кроме того, во время обысков правоохранители нашли список желаний Оксаны Датий, который опубликовали медиа. В нем, помимо прочего, среди желаний были миллион долларов за год, соболиная шуба и часы Breguet.

Украинское общество отреагировало на опубликованные материалы по чиновнице, подвергнув ее критике.

Фото: LB