Февраль, 01 в 20:29

В среду, 1 февраля, стало известно о том, что и. о. начальника киевской налоговой Оксану Датий разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения.

ГБР сообщает, что общая сумма необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 млн долларов, в частности – это три квартиры, дом и два автомобиля.

В ходе обысков у нее нашли 158 тыс. долларов США, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, а также элитные часы.

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Наибольший резонанс в этой истории вызвал “список желаний” чиновницы, которым поделились правоохранители и СМИ – к примеру, в него вошли миллион долларов в год, соболиная шуба и часы Breguet.

Этот список стал мэмом, и украинцы начали делиться своими планами и желаниями на 2023 год.

$1 млн на ВСУ и победа: ответ украинцев на список чиновницы из налоговой / 8 фотографий

В то же время среди пользователей соцсетей нашлись и осудившие публикацию чужих списков желаний в публичное пространство.

$1 млн на ВСУ и победа: ответ украинцев на список чиновницы из налоговой / 3 фотографии

Однако и им нашли что ответить – ведь, по мнению части людей, проблема с этим списком в том, что он ярко демонстрирует желание чиновницы наживаться за счет украинских налогов и “зарабатывать” деньги нечестным путем.