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Факти / Україна

Після обшуків очільниця податкової Києва Датій вирішила звільнитись – ЗМІ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Після обшуків очільниця податкової Києва Датій вирішила звільнитись – ЗМІ

Виконуюча обов’язки очільниці податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це пише інформагентство LB із посиланням на джерела в Податковій службі.

– Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає, – заявив виданню співрозмовник.

Також LB отримала фотографію заяви Оксани Датій.

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Заява на звільнення Датій / Фото: LB

Скандал з Датій під час обшуків

Нагадаємо, 1 лютого правоохоронці Держбюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у керівництва столичної податкової, під час чого було проведено обшук й у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.

За повідомленням ДБР, у чиновниці знайшли необґрунтованих активів на загальну суму $1,4 млн, серед яких автомобілі, прикраси та інші предмети розкоші.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли список бажань Оксани Датій, який опублікували медіа. В нього, крім іншого, серед бажань були мільйон доларів за рік, соболина шуба та годинник Breguet.

Українське суспільство відреагувало на опубліковані матеріали щодо чиновниці, піддав її критиці.

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Фото: LB

Джерело: LB.ua
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