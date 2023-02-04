Лютий, 04 в 17:57

Виконуюча обов’язки очільниці податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це пише інформагентство LB із посиланням на джерела в Податковій службі.

– Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає, – заявив виданню співрозмовник.

Також LB отримала фотографію заяви Оксани Датій.

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Скандал з Датій під час обшуків

Нагадаємо, 1 лютого правоохоронці Держбюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у керівництва столичної податкової, під час чого було проведено обшук й у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.

За повідомленням ДБР, у чиновниці знайшли необґрунтованих активів на загальну суму $1,4 млн, серед яких автомобілі, прикраси та інші предмети розкоші.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли список бажань Оксани Датій, який опублікували медіа. В нього, крім іншого, серед бажань були мільйон доларів за рік, соболина шуба та годинник Breguet.

Українське суспільство відреагувало на опубліковані матеріали щодо чиновниці, піддав її критиці.

Фото: LB