Зеленский лишил гражданства Украины ряд политиков времен Януковича
Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких экс-министров и чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.
В вечернем обращении за 4 февраля он заявил, что в течение дня подписал соответствующие документы.
По его словам, это “очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора”.
— Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов, — сказал Владимир Зеленский.
В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах обнародовала имена лиц, потерявших гражданство Украины.
В список вошли, в частности:
- экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;
- бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- бывший руководитель администрации президента Андрей Клюев;
- экс-начальник Службы безопасности Украины Александр Якименко;
- бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.
Все указанные лица лишены гражданства из-за наличия российских паспортов.
Кроме бывших топ-чиновников, в список по лишению гражданства попали:
- депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский;
- депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев;
- оккупант и коллаборационист Александр Горбылев;
- Богдан Клюев;
- Виталий Слаба.
Впоследствии председатель фракции Слуга Народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил лишение гражданства указанных лиц.
— Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов, — сообщил он.
Он призвал граждан, кто владеет информацией об имуществе лишенных гражданства экс-чиновников, сообщать представителям власти.
Напомним, 13 января Верховная Рада из-за потери гражданства лишила депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина.