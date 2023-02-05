Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких экс-министров и чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

В вечернем обращении за 4 февраля он заявил, что в течение дня подписал соответствующие документы.

По его словам, это “очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора”.

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— Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов, — сказал Владимир Зеленский.

В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах обнародовала имена лиц, потерявших гражданство Украины.

В список вошли, в частности:

экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник ;

; бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко ;

; бывший руководитель администрации президента Андрей Клюев ;

; экс-начальник Службы безопасности Украины Александр Якименко ;

; бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Все указанные лица лишены гражданства из-за наличия российских паспортов.

Кроме бывших топ-чиновников, в список по лишению гражданства попали:

депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский ;

; депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев ;

; оккупант и коллаборационист Александр Горбылев ;

; Богдан Клюев ;

; Виталий Слаба.

Впоследствии председатель фракции Слуга Народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил лишение гражданства указанных лиц.

— Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов, — сообщил он.

Он призвал граждан, кто владеет информацией об имуществе лишенных гражданства экс-чиновников, сообщать представителям власти.

Напомним, 13 января Верховная Рада из-за потери гражданства лишила депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина.