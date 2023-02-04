Зеленський позбавив громадянства України низку політиків часів Януковича

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох ексміністрів та посадовців часів колишнього президента Віктора Януковича.

У вечірньому зверненні за 4 лютого він заявив, що протягом дня підписав відповідні документи.

За його словами, це “черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора”.

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– Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах оприлюднила імена осіб, що втратили громадянство України.

У список увійшли, зокрема:

ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник ;

; колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко ;

; колишній керівник адміністрації президента Андрій Клюєв ;

; ексначальник Служби безпеки України Олександр Якименко ;

; колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко.

Усі зазначені особи позбавлені громадянства через наявність російських паспортів.

Крім колишніх топпосадовців, до списку з позбавлення громадянства потрапили:

депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський ;

; депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев ;

; окупант та колаборант Олександр Горбильов ;

; Богдан Клюєв ;

; Віталій Слаба.

Згодом голова фракції Слуга Народу у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив позбавлення громадянства зазначених осіб.

– Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів, – повідомив він.

Він закликав громадян, хто володіє інформацією щодо майна позбавлених громадянства ексчиновників, повідомляти представникам влади.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада через втрату громадянства позбавила депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.

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