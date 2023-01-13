Январь, 13 в 14:11

Сегодня, 13 января, Верховная Рада из-за потери гражданства лишила депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина.

Об этом рассказал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Он сообщил, что за лишение Виктора Медведчука депутатского мандата проголосовало 320 нардепов; Тараса Козака — 317 голосов; Андрея Деркача – 314 нардепов высказались за.

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Лишение мандата Рината Кузьмина поддержали 319 парламентариев.

Также Рада лишила мандата и Андрея Аксенова – 294 голосов за. Нардеп сам написал заявление.

По словам Ярослава Железняка, голосование не прошло без скандала.

— Сначала была дискуссия о том, когда ставить в повестку дня. Предложение коалиции: рассматривать в конце повестки дня. Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов. После трех голосований и блокировки трибуны победила позиция вторых, – объяснил Железняк.

Напомним, Аксенов победил на довыборах в Верховную Раду в 50 округе Донецкой области в 2021 году. Он баллотировался от партии Порядок. Впоследствии стало известно, что у него якобы есть российский паспорт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинского гражданства лишили четырех народных депутатов, которые поддерживали Кремль в российско-украинской войне.

Фото: Ярослав Железняк