В Одессе до 40% потребителей остаются без света, в город направляются мощные генераторы — Шмыгаль

Февраль, 05 в 14:07

В воскресенье, 5 февраля, в Одессе без электроснабжения остаются до 40% потребителей – это около 280 тыс. абонентов. В городе действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ремонты на подстанции, где произошла технологическая авария, продолжаются круглосуточно.

– За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более 200 тыс. абонентам и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных, — написал он.

Сейчас в Одессу направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей.

Сейчас смотрят – Более 25 уже поступило, еще около 50 в дороге. Дал задачу изучить возможности установки дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса, — заявил Шмигаль. По словам премьер-министра, сегодня в Одесском районе развернуто 337 Пунктів незламності, 295 из них — в городе Одесса. Читайте Подключение газотурбинной станции на 25 МВт в Одесской области займет недели — глава Укрэнерго

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