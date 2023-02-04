Февраль, 04 в 20:25

Подключение газотурбинной станции на 25 МВт и энергокораблей для энергообеспечения Одесской области, пострадавшей из-за аварий 3 и 4 февраля может занять несколько недель.

Об этом заявил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время пресс-брифинга.

— Ожидается, что газотурбинная электростанция, которую поставляют наши западные партнеры, будет в Украине в ближайшее время. Но надо понимать, что подключение к сети и пуско-наладочные работы требуют времени. Это не один-два дня. Будем говорить, вероятно, о неделях для того, чтобы подключить это оборудование к сети, – сказал он.

Кудрицкий добавил, что объемы станции в 25 МВт являются серьезными мощностями.

Сейчас смотрят

Глава Укрэнерго также прокомментировал турецкий проект, предусматривающий корабли с мобильными электростанциями. По его словам, сейчас определяются точки подключения кораблей, в том числе и за рубежом, чтобы электросети соседних с Украиной стран могли транспортировать сгенерированную на плывущих электростанциях электроэнергию.

— Соответствующая схема рассматривается. Но это также не один-два дня. Это решения на среднесрочную перспективу, которые дадут возможность увеличить надежность энергоснабжения в регионе, – пояснил Кудрицкий.

Чиновник считает, что главным для облегчения ситуации в ближайшие дни является скорейшее восстановление поврежденных из-за российских атак подстанций.

Напомним, глава украинского правительства ранее поручил передать обесточенной Одесской области газотурбинную станцию на 25 МВт из США, а также электрогенераторы, которые есть в Минэнерго.

Премьер также решил через МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде кораблей-электростанций.

Источник: Одеська обласна державна адміністрація