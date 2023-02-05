В Одесі до 40% споживачів залишаються без світла, до міста прямують потужні генератори – Шмигаль

Лютий, 05 в 14:07

У неділю, 5 лютого, в Одесі без електропостачання залишаються до 40% споживачів – це близько 280 тис. абонентів. В місті діють екстрені відключення світла.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Ремонти на підстанції, де сталась технологічна аварія, тривають цілодобово.

– За вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тис. абонентам та критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень, – написав він.

Наразі до Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів.

Зараз дивляться – Більше 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса, – заявив Шмигаль. За словами прем’єр-міністра, сьогодні в Одеському районі розгорнуто 337 Пунктів незламності, 295 з них — у місті Одеса. Читайте Підключення газотурбінної станції на 25 МВт в Одеській області триватиме тижні – голова Укренерго

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