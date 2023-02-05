Как похолодание повлияет на отключение света и ждать ли резких изменений — Герус

Февраль, 05 в 18:11

Потребление электроэнергии из-за похолодания растет, однако это не приведет к резким и критическим изменениям в энергообеспечении на следующей неделе.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

— Учитывая весь комплекс факторов, это и погода, и наличие электроэнергии, и техническое состояние после обстрелов электростанции, подстанций, я думаю, что на следующей неделе у нас будет ситуация близкая к той, что была на прошлой неделе. То есть, будут определенные отключения, но погода не становится настолько морозной, чтобы у нас были какие-то острые и резкие изменения, — заявил он.

Также Герус отметил, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить подстанции и электростанции после обстрелов РФ.

Сейчас смотрят — Понятно, что на следующей неделе погода нам усложнит ситуацию, но она будет рабочей и достаточно стабильной. Поэтому каких-либо особо резких негативных последствий ожидать не стоит, — подытожил он. Напомним, что в Одессе без электроснабжения остаются до 40% потребителей – это около 280 тыс. абонентов. В городе действуют экстренные отключения света.

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