Як похолодання вплине на відключення світла та чи чекати на різкі зміни – Герус

Лютий, 05 в 18:11

Споживання електроенергії через похолодання зростає, проте це не призведе до різких та критичних змін в енергозабезпеченні наступного тижня.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

– Враховуючи весь комплекс факторів, це і погода, і наявність електроенергії, і технічних стан після обстрілів електростанції, підстанцій, я думаю, що на наступному тижні у нас буде ситуація близька до того, як була на минулому тижні. Тобто будуть певні відключення, але погода не стає настільки морозною, щоб у нас були якісь гострі і різкі зміни, – заявив він.

Також Герус зазначив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб відновити підстанції та електростанції після обстрілів РФ.

Зараз дивляться – Зрозуміло, що на наступному тижні погода нам ускладнить ситуацію, але вона буде робочою та достатньо стабільною. Тому якихось особливо різких негативних наслідків очікувати не варто, – підсумував він. Нагадаємо, що в Одесі без електропостачання залишаються до 40% споживачів – це близько 280 тис. абонентів, а в місті діють екстрені відключення світла.

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