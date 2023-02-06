Пищевый скандал в Минобороны: Резников разъяснил о яйцах по 17 грн за штуку

Февраль, 06 в 0:00

На самом деле, Министерство обороны не покупает яйца вообще и другие продукты, а договора не существует.

Об этом в интервью заявил министр обороны Алексей Резников.

— На самом деле, Министерство обороны не покупает яйца вообще, не покупает томаты, не покупает кукурузу, не покупает картошку вообще. Не существует договора. Яйца не в сделке, они во вложении к сделке. Согласно постановлению 2016 года, покупается услуга накормить одного военнослужащего в сутки с обеспечением 3,5 тысяч калорий ценой 145 гривен 85 копеек на этот год. Предыдущий год было 120 гривен, если не ошибаюсь. Поставщик, согласно каталогу, в котором 409 пунктов разного вида продовольствия, обязан по заказу конкретного начпрода конкретной воинской части в конкретный период времени в конкретном количестве ему это поставить, — рассказывает министр.

Также Резников отметил, что “для того, чтобы начпроды могли списывать по бухгалтерскому учету продукты, они это делают в гривнах по нашему бухгалтерскому учету”.

Сейчас смотрят

– Для Министерства обороны это индикативные цены. Почему они такие странные? Я задал этот вопрос. Не обычным языком, а матом. И мне объясняют, что это было всегда. Самое интересное, что те же приложения были и в 2022 году, и ни у кого не возникало вопросов. А мы накормили всю армию в 2022 году во время боевых действий. Здесь еще один нюанс. В разделе “яйца” и в разделе “штуки” нет цифры 17, — говорит он

Кроме того, Резников сообщает, что в разделе “яйца” и в разделе “штуки” нет цифры 17.

– Мои коллеги посмотрели документы, сказали: “Это кто-то неправильно воспринял”. Более того, ни в одном документе не существует позиции “яйцо, одна штука стоит 17 гривен”. Говорю: “А откуда взял журналист?” “Ну, наверное, он ошибся, потому что в документе в разделе “штуки” нет цифры 17. Она стоит там, где вес”. А это немного другое. Есть виды продуктов, которые по весу, а есть виды, которые поштучно. В разделе “килограммы” в строке напротив “яйца” стоит цифра 17. Если точно читать это приложение, то килограмм яиц, по мнению того, кто его заполнял, стоит 17 гривен, — рассказывает министр.

Также он отметил, что в одном килограмме может быть 17 яиц, а может быть 23 плюс-минус.

— Я начал спрашивать: “А почему 17 гривен за килограмм? Это не может быть”, мне ответили “Яйцо может весить 40 грамм, 50 или 60 в среднем – это первый, второй сорт. Поэтому в одном килограмме может быть 17 яиц, а может быть 23, плюс-минус. Если бы они были по 50 грамм, было бы их 20. Поэтому, если вы их разделите, вы получите среднюю цену за штучку, соответствующую аналогичным ценам на рынке и аналогичным ценам других поставщиков, – прокомментировал Резников.

При этом он подчеркнул, что опубликованные документы были корректными, а вот трактовка этих документов должна была быть более детальной и взвешенной.

— Там действительно разные цены на продукты, которые вызывают удивление. Я спрашивал, а почему оно настолько дороже, чем в супермаркетах? Мне объяснили, что это совершенно другой подход, это постановление правительства 2016 года, так было до этого. И здесь у меня возникает первое сомнение. Я знаю, что до моего прихода на этот пост вооруженные силы кормила одна компания-монополист. Первое, что я сделал – сказал: “Никакой монополии быть не может в обеспечении Вооруженных сил, должна быть демонополизация”. Это первый залог конкурентности рынка, уменьшение коррупционных рисков, – объясняет министр.

Кроме того, он прокомментировал вручение подозрений и аресты по этому делу: