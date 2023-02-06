Слышу впервые, но я отказался бы: Резников о переводе на должность министра стратегпромышленности

Сейчас смотрят

— Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые Министерства, естественно, обсуждаются с законом. О Минстратегпроме я слышу впервые.

Я хочу сказать как законовед, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует — это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка.