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Факты / Україна / Общество

Слышу впервые, но я отказался бы: Резников о переводе на должность министра стратегпромышленности

Юля Захарченко, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложение на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом Алексей Резников рассказал в эксклюзивном комментарии для Фактов ICTV.

— Я могу прокомментировать, что это для меня является новостью. Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим.

По словам Резникова, он впервые слышит о таком предложении, но если он его получил бы, то отказался от должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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— Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые Министерства, естественно, обсуждаются с законом. О Минстратегпроме я слышу впервые.

Я хочу сказать как законовед, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует — это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка.

Недавно Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил об изменениях в кадровой политике в Министерстве обороны.

По его словам, в частности, Алексей Резников якобы переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства.

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