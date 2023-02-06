Харчовий скандал у Міноборони: Резніков роз’яснив про яйця по 17 грн за штуку

Лютий, 06 в 0:00

Насправді Міністерство оборони не купує яйця взагалі та інші продукти, а договору не існує.

Про це в інтерв’ю заявив міністр оборони Олексій Резніков.

– Насправді Міністерство оборони не купує яйця взагалі, не купує томати, не купує кукурудзу, не купує картоплю взагалі. Не існує договору. Яйця не в угоді, вони в додатку до угоди. Згідно з постановою 2016 року, купується послуга нагодувати одного військовослужбовця на добу з забезпеченням 3,5 тисячі калорій ціною 145 гривень 85 копійок на цей рік. Попередній рік було 120 гривень, якщо не помиляюся. Постачальник, згідно з каталогом, в якому 409 пунктів різного виду харчів, зобов’язаний на замовлення конкретного начпрода конкретної військової частини в конкретний період часу в конкретній кількості йому це поставити, – розповідає міністр.

Також Резніков зауважив, що “для того, щоб начпроди могли списувати по бухгалтерському обліку харчі, вони це роблять в гривнях за нашим бухгалтерським обліком”.

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– Для Міністерства оборони це індикативні ціни. Чому вони такі дивні? Я поставив це питання. Не нормальною мовою, а матом. І мені пояснюють, що так було завжди. Найцікавіше, що ті ж самі додатки були і в 2022 році, і ні в кого не виникало питань. А ми нагодували всю армію в 2022 році під час бойових дій. Тут ще один нюанс. В розділі “яйця” і в розділі “штуки” нема цифри 17, – розповідає він.

Крім того, він каже, що у розділі “яйця” і в розділі “штуки” нема цифри 17.

– Мої колеги подивилися документи, сказали: “Це хтось неправильно сприйняв”. Мало того, в жодному документі не існує позиції “яйце, одна штука коштує 17 гривень”. Кажу: “А звідки взяв журналіст?”. “Ну, напевно, він помилився, тому що в документі в розділі “штуки” немає цифри 17. Вона стоїть там, де вага”. А це трошки інше. Є види продуктів, які на вагу, а є види, які поштучно. В розділі “кілограми” в рядку навпроти “яйце” стоїть цифра 17. Якщо точно читати цей додаток, то кілограм яєць, за думкою того, хто його заповнював, вартий 17 гривень, – говорить міністр.

Також він зауважив, що в одному кілограмі може бути 17 яєць, а може бути 23, плюс-мінус.

– Я почав питати: “А чому 17 гривень за кілограм? Це не може бути”, мені відповіли “Яйце може важити 40 грам, 50 або 60 в середньому – це перший, другий гатунок. Тому в одному кілограмі може бути 17 яєць, а може бути 23, плюс-мінус. Якби вони були по 50 грам, було б їх 20. Тому, якщо ви їх розділите, ви отримаєте середню ціну за штучку, що відповідає аналогічним цінам на ринку і аналогічним цінам інших постачальників, – прокоментував Резніков.

При цьому, Резніков повідомляє, що опубліковані документи були коректними, а ось трактовка цих документів повинна була бути детальною і більш виваженою.

– Там дійсно різні ціни на продукти, які викликають здивування. Я запитував, а чому воно настільки дорожче, ніж у супермаркетах? Мені пояснили, що це абсолютно інший підхід, це постанова уряду 2016 року, так існувало до того. І тут у мене виникає перший сумнів. Я знаю, що до мого приходу на цю посаду Збройні сили годувала одна компанія-монополіст. Перше, що я зробив – сказав: “Ніякої монополії бути не може в забезпеченні Збройних сил, має бути демонополізація”. Це перша запорука конкурентності ринку, зменшення корупційних ризиків, – пояснює міністр.

Крім того, він прокоментував вручення підозр та арешти за цією справою: