Февраль, 06 в 13:58

Россия уже использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Шахед (Shahed) и сейчас ждет новую партию от Ирана.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что по контракту между Ираном и РФ предусмотрена поставка 1 750 таких беспилотников. Однако для их доставки и подготовки к применению требуется время.

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– У РФ реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодня они использовали примерно 660 дронов-Шахедов… В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки, – подчеркнул Скибицкий.

По его словам, разведка еще будет уточнять, какое количество дронов Shahed может получить РФ в новой партии. Однако обычно Иран передавал по 250–300 беспилотников.

Как РФ применяет иранские дроны против Украины

Вадим Скибицкий также рассказал о тактике врага в применении иранских дронов.

Так, оккупанты используют разные высоты при их запуске и разные направления, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону. Они также меняют районы запуска дронов-камикадзе: раньше это был временно оккупированный Крым, а сейчас российское побережье Азовского моря.

В разведке не исключают, что войска РФ могут выбрать и другое направление запуска, на пути которого расположено меньше украинских систем ПВО.

Оккупанты пытаются запускать иранские дроны роем, чтобы прорвать оборону Украины на определенном направлении и поразить объекты. Единичные запуски не дают нужного врагу эффекта.

– Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество, по 5-10 беспилотников, такого эффекта не будет. Поэтому они пытаются именно большим количеством обеспечить прорыв нашей системы ПВО – это подтверждают и наши Воздушные силы, — отметил Скибицкий.

Он уточнил, что во время последних атак РФ украинские воины впервые перезаряжали зенитные ракетные комплексы NASAMS фактически во время налета.

По данным западных СМИ, Россия и Иран договорились о строительстве завода по производству беспилотников. Тегеран работает с Москвой над разработкой новой модели Shahed-136 и планирует производство в Республике Татарстан.

Источник: ГУР Минобороны Украины