Лютий, 06 в 13:58

Росія вже використала близько 660 іранських дронів-камікадзе Шахед (Shahed) і зараз чекає на нову партію від Ірану.

Про це поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він уточнив, що за контрактом між Іраном та РФ передбачена поставка 1 750 таких безпілотників. Проте для їх доставки й підготовки до застосування потрібен час.

Зараз дивляться

– У РФ реально є проблеми з арсеналом, зокрема і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-Шахедів… Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки, – наголосив Скібіцький.

За його словами, розвідка ще уточнюватиме, яку кількість дронів Шахед може отримати РФ у новій партії. Однак зазвичай Іран передавав по 250-300 безпілотників.

Як РФ застосовує іранські дрони проти України

Вадим Скібіцький також розповів про тактику ворога в застосуванні іранських дронів.

Так, окупанти використовують різні висоти під час їх запуску та різні напрямки, щоб оминути українську протиповітряну оборону. Вони також змінюють райони запуску дронів-камікадзе: раніше це був тимчасово окупований Крим, а зараз – російське узбережжя Азовського моря.

В розвідці не виключають, що війська РФ можуть обрати й інший напрямок запуску, на шляху якого розташовано менше українських систем ППО.

Окупанти намагаються запускати іранські дрони роєм, щоб прорвати оборону України на певному напрямку та вразити об’єкти. Поодинокі запуски не дають потрібного ворогу ефекту.

– Масований рій дронів спрямований на те, щоб прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість, по 5-10 безпілотників, такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО – це підтверджують і наші Повітряні сили, – зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що під час останніх атак РФ українські воїни вперше перезаряджали зенітні ракетні комплекси NASAMS фактично під час нальоту.

За даними західних ЗМІ, Росія та Іран домовились про будівництво заводу для виробництва безпілотників. Тегеран працює з Москвою над розробкою нової моделі Shahed-136 та планує виробництво у Республіці Татарстан.

Джерело: ГУР Міноборони України