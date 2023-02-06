Лютий, 06 в 13:19

Нові наступальні операції військ РФ можуть відбутися в трьох областях України. Кремль продовжує мобілізацію і не має наміру припиняти війну.

Про це поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, йдеться про Запорізьку область та території Донбасу.

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– Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі, – наголосив він.

Представник ГУР уточнив, що на Херсонщині та в тимчасово окупованому Криму російські війська вестимуть оборону.

За словами Скібіцького, ворог планує наступ на сході та півдні нашої країни навесні та влітку цього року. Саме тому Кремль ініціював мобілізацію ще до 500 тис. призовників у січні.

– У січні 2023 року ми зафіксували, що Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тис. людей – для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року, – розповів представник ГУР.

Скібіцький нагадав, що в жовтні минулого року до армії РФ були мобілізовані 300 тис. осіб. Тож нова хвиля мобілізації свідчить про те, що “путінський Кремль не має наміру припиняти війну”.

За прогнозами розвідки, нова хвиля мобілізації в РФ триватиме до двох місяців.

Як раніше інформували в ГУР, Кремль віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим бої на фронті можуть значно активізуватися у лютому-березні.

Джерело: ГУР Міноборони України