Февраль, 03 в 16:39

Вооруженные силы Украины имеют шанс не допустить реванша, то есть наступления войск РФ на востоке до момента получения нового оружия от стран-союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, который проходил 3 февраля в Киеве.

Ссылаясь на данные он украинской разведки и военных, Зеленский сообщил, что давление оккупантов на востоке Украины будет усиливаться.

Сейчас смотрят – Мы считаем, разведка и военные, что будет усиливаться давление на востоке нашего государства. Россия желает реванша. И этого реванша хочет именно там, где не получилось, хочет забрать восток. Наша задача не дать им этой возможности до момента укрепления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть шанс, – подчеркнул Зеленский. Глава государства уточнил, что устойчивость ВСУ на восточном направлении зависит от оружия и мотивации, которую дают не только партнеры, но и “дух внутри нашего государства”. – Я считаю, что в начале войны дух был крепче. Мы все были на войне, в городах, где не было оккупации, у нас было полное чувство, что мы все на войне. А сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе, — отметил президент. Владимир Зеленский призвал журналистов “укрепить этот дух и напомнить тем, кто отдыхает, что мы все на войне”. – Наша задача не допустить реванша, не допустить вторжения, которое уже было. Я считаю, что у нас есть все шансы, но всем следует понимать, что мы на войне. Она не закончилась… Без этого духа не будет победы, без победы не будет Украины. Все в наших руках, – добавил президент. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ до марта 2023 года захватить территории Донецкой и Луганской областей, однако вряд ли это удастся оккупантам. В связи с этим в разведке прогнозируют, что бои на фронте могут значительно активизироваться в феврале-марте.

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