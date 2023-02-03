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Факты / Україна

В ГУР рассказали, когда ожидают активизацию боев на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин ставит цель полностью захватить Донецкую и Луганскую области, поэтому бои на фронте могут значительно активизироваться в феврале-марте.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, интенсификация боев на Востоке Украины является попыткой реализации задачи Путина захватить восточные области. Но у него ничего не получится.

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— Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, – это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события, — сказал Юсов.

Он также отметил, что украинские военные не сидят, сложа руки.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, вряд ли возможно новое вторжение РФ с территории Беларуси.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что оккупанты ищут слабые места в нашей обороне, ведь хотят лучше подготовиться к захвату всей области.

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Ранее представитель украинской военной разведки Андрей Черняк заявил, что Путин приказал до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. Однако Черняк также считает, что у российской армии вряд ли что-нибудь получится.

Источник: Интерфакс-Украина
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