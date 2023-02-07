Февраль, 07 в 9:07

В конце февраля президент США Джо Байден посетит Польшу, чтобы отметить годовщину масштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами.

По словам источников, решение о поездке не принято окончательно, так как планы могут измениться. Тем не менее следует ожидать официального объявления Белого дома.

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Также не известно, будет ли Байден во время поездки посещать другие страны.

Ранее издание Dziennik Gazeta Prawna написало, что президенты США, Украины и Польши могут встретиться в Польше. Предварительно президенты встретятся в конце этого месяца.