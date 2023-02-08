Байден перед Конгресом пообіцяв продовжувати підтримку України

Лютий, 08 в 8:38

Президент США Джо Байден у щорічній промові перед Конгресом назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну “тестом для всього світу”, а також пообіцяв продовжувати підтримувати український народ.

Про це йдеться у трансляції промови.

Байден назвав війну РФ проти України “вбивчим нападом, що викликає в пам’яті образи смерті та руйнувань, яких зазнала Європа під час Другої світової війни”.

Зараз дивляться Він зазначив, що повномасштабне вторгнення в Україну стало “тестом для Америки, для всього світу”. – Чи ми будемо відстоювати основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо. Ми це зробили!, – наголосив президент США. За словами Байдена, США об’єднали НАТО та побудували гловальну коаліцію. – Ми єдині у підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно, – наголосив він. Раніше повідомлялось, що наприкінці лютого президент США Джо Байден відвідає Польщу, щоб відзначити річницю масштабного вторгнення Росії до України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter