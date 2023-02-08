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Британия будет поддерживать Украину, пока не будет обеспечено поражение Путина — Сунак

Валентина Чорна, редактор ленты
Ріші Сунак
Фото: Офис президента

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.

— Агрессия Владимира Путина никак не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины, — сказал британский премьер.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, Зеленский прибыл в Великобританию.

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После встречи с премьер-министром он намерен посетить украинских военных, которые находятся в Британии на учениях.

Также Зеленский встретится с королем Чарльзом III и выступит в парламенте страны-партнера.

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