Британия будет поддерживать Украину, пока не будет обеспечено поражение Путина — Сунак
Фото: Офис президента
Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.
— Агрессия Владимира Путина никак не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины, — сказал британский премьер.
Отметим, что сегодня, 8 февраля, Зеленский прибыл в Великобританию.
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После встречи с премьер-министром он намерен посетить украинских военных, которые находятся в Британии на учениях.
Также Зеленский встретится с королем Чарльзом III и выступит в парламенте страны-партнера.