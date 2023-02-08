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Факти / Україна

Британія підтримуватиме Україну, доки не буде забезпечена поразка Путіна – Сунак

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Велика Британія підтримуватиме Україну доти, доки не буде забезпечена поразка російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив прем’єр-міністр Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона.

– Агресія Володимира Путіна жодним чином не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України, – сказав британський прем’єр.

Зазначимо, що сьогодні, 8 лютого, Зеленський прибув у Велику Британію.

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Після зустрічі з прем’єр-міністром він має намір відвідати українських військових, які перебувають у Британії на навчаннях.

Також Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом III та виступить у парламенті країни-партнера.

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