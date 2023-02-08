Февраль, 08 в 18:00

В Кировоградской области черный археолог выставил на продажу в интернет находку, датированную серединой III века.

Отмечается, что правонарушитель откопал серебряный пояс на территории Хмельницкой области. Согласно выводам специалистов Национального музея Украины, речь идет о находке, связанной с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы к Черному морю.

На Кировоградщине у “археолога” изъяли клад с украшениями III века / 3 фотографии

– В дальнейшем фигурант выставил археологическую находку на интернет-форуме, где один из участников обсуждения выкупил артефакты. Как следствие, участниками этой транзакции было совершено незаконное присвоение найденного клада, имеющего особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, что предусматривает ответственность по ст. 193 и 198 Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении МВД Украины.

Согласно действующему законодательству Украины, предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства.

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Археологические предметы будут переданы для проведения экспертизы и подготовки выводов о легальности их происхождения. После этого древности могут быть переданы на хранение в музейные фонды.