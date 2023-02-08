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Факти / Україна

На Кіровоградщині у “археолога” вилучили скарб із прикрасами ІІІ століття

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Кіровоградщині у “археолога” вилучили скарб із прикрасами ІІІ століття
Фото: Офіс генпрокурора

У Кіровоградській області чорний археолог виставив на продаж в інтернет знахідку, яка датована серединою ІІІ століття.

Зазначається, що правопорушник відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, йдеться про знахідку, що пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

На Кіровоградщині у “археолога” вилучили скарб із прикрасами ІІІ століття / 3 фотографии

– Надалі фігурант виставив археологічну знахідку на інтернет-форумі, де один із учасників обговорення викупив артефакти. Як наслідок, учасниками цієї транзакції було здійснено незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність за ст. 193 та 198 Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні МВС України.

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Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.

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Археологічні предмети будуть передані для проведення експертизи та підготовки висновків щодо легальності їх походження. Після цього старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Джерело: МВС
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