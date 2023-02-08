Февраль, 08 в 14:50

Министерство обороны Украины будет работать в двух направлениях для предупреждения и предотвращения коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он уточнил, что министерство планирует перезагрузить антикоррупционное управление и ввести механизм общественного контроля по этому вопросу.

Сейчас смотрят

– Первый. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второй. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества, – написал Алексей Резников в среду, 8 февраля.

Ранее журналисты провели расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

В связи с этим уволили заместителя министра обороны – Вячеслава Шаповалова, а также – директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.