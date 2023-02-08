Лютий, 08 в 14:50

Міністерство оборони України працюватиме на двох напрямках для попередження та запобігання корупції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він уточнив, що міністерство планує перезавантажити антикорупційне управління та запровадити механізм громадського контролю з цього питання.

Зараз дивляться

– Перший. Перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони. Шукаємо кадри. Другий. Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці, – написав Олексій Резніков у середу, 8 лютого.

Раніше журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв’язку з цим звільнили заступника міністра оборони – В’ячеслава Шаповалова, а також – директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.