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Факти / Україна

Резніков назвав напрямки боротьби та запобігання корупції в Міноборони

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України працюватиме на двох напрямках для попередження та запобігання корупції. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він уточнив, що міністерство планує перезавантажити антикорупційне управління та запровадити механізм громадського контролю з цього питання.

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– Перший. Перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони. Шукаємо кадри. Другий. Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці, – написав Олексій Резніков у середу, 8 лютого.

Раніше журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. 

У зв’язку з цим звільнили заступника міністра оборони – В’ячеслава Шаповалова, а також – директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

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