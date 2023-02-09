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Факты / Україна

Помешает ли слякоть в марте наступлению РФ – прогноз британской разведки

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В настоящее время ход войны России против Украины определяют погодные условия.

В последние недели продвижению по бездорожью на Востоке Украины способствовала мерзлая земля.

Однако уже на следующей неделе, судя по прогнозу, температура должна повыситься, что обусловит таяние снега.

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Это, уверенны британские разведчики, усугубит условия продвижения на Донбассе.

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В разведке Минобороны Великобритании считают, что наиболее усложненным будет продвижение по бездорожью в середине или конце марта.

– Командиры с двух сторон, вероятно, будут пытаться избежать планирования крупных наступательных операций в это время, – предполагают в британском оборонном ведомстве.

В то же время в разведке Минобороны Великобритании отмечают: начало вторжения России в конце февраля 2022 года продемонстрировало, что такие беспокойства могут перевесить предполагаемые политические или оперативные возможности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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