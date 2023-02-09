Февраль, 09 в 9:15

В настоящее время ход войны России против Украины определяют погодные условия.

В последние недели продвижению по бездорожью на Востоке Украины способствовала мерзлая земля.

Однако уже на следующей неделе, судя по прогнозу, температура должна повыситься, что обусловит таяние снега.

Сейчас смотрят

Это, уверенны британские разведчики, усугубит условия продвижения на Донбассе.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что наиболее усложненным будет продвижение по бездорожью в середине или конце марта.

– Командиры с двух сторон, вероятно, будут пытаться избежать планирования крупных наступательных операций в это время, – предполагают в британском оборонном ведомстве.

В то же время в разведке Минобороны Великобритании отмечают: начало вторжения России в конце февраля 2022 года продемонстрировало, что такие беспокойства могут перевесить предполагаемые политические или оперативные возможности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.