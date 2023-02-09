Лютий, 09 в 9:15

Нині перебіг війни Росії проти Україні визначають погодні умови.

Упродовж останніх тижнів просуванню по бездоріжжю на Сході України сприяла мерзла земля.

Однак вже наступного тижня, згідно з прогнозом, температура має підвищитись, що зумовить танення снігу.

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Це, певні британські розвідники, погіршить умови просування на Донбасі.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що найбільш ускладненим буде просування по бездоріжжю в середині чи наприкінці березня.

– Командири з обох боків, імовірно, намагатимуться уникнути планування великих наступальних операцій у цей час, – припускають у британському оборонному відомстві.

Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії наголошують: початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року продемонстрував, що такі занепокоєння можуть переважити передбачувані політичні чи оперативні можливості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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