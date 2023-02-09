По истребителям для Украины есть положительные решения, которые остались за кулисами – Зеленский

Февраль, 09 в 16:54

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля, что в отношении истребителей уже есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами.

– По истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию, – сказал президент.

Он добавил, что после визита в Британию появился прогресс в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский посетил Британию с неанонсированным визитом, по итогам которого Лондон пообещал готовить украинских морпехов и пилотов.

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Он также ввел новые персональные санкции против ряда россиян и российских предприятий.