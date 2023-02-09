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Факти / Україна

По винищувачам для України є позитивні рішення, які залишились за лаштунками – Зеленський

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції у Брюсселі 9 лютого, що щодо винищувачів уже є певні позитивні рішення, які залишились за лаштунками.

– Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію, – сказав президент.

Він додав, що після візиту до Британії з’явився прогрес у питанні надання Україні далекобійної зброї. 

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський відвідав Британію з неанансованим візитом, за підсумками якого Лондон пообіцяв готувати українських морпіхів та пілотів. 

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Він також запровадив нові персональні санкції проти низки росіян та кількох російських підприємств. 

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Джерело: Радіо Свобода
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