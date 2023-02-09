По винищувачам для України є позитивні рішення, які залишились за лаштунками – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції у Брюсселі 9 лютого, що щодо винищувачів уже є певні позитивні рішення, які залишились за лаштунками.
– Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію, – сказав президент.
Він додав, що після візиту до Британії з’явився прогрес у питанні надання Україні далекобійної зброї.
Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський відвідав Британію з неанансованим візитом, за підсумками якого Лондон пообіцяв готувати українських морпіхів та пілотів.
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