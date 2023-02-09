По винищувачам для України є позитивні рішення, які залишились за лаштунками – Зеленський

Лютий, 09 в 16:54

Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції у Брюсселі 9 лютого, що щодо винищувачів уже є певні позитивні рішення, які залишились за лаштунками.

– Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію, – сказав президент.

Він додав, що після візиту до Британії з’явився прогрес у питанні надання Україні далекобійної зброї.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський відвідав Британію з неанансованим візитом, за підсумками якого Лондон пообіцяв готувати українських морпіхів та пілотів.

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Він також запровадив нові персональні санкції проти низки росіян та кількох російських підприємств.