Питання може бути вирішене: Єрмак про надання Україні винищувачів та далекобійної зброї
Питання надання Україні далекобійної зброї та бойових літаків може бути вирішене.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пообіцявши, що деталі будуть оприлюднені трохи пізніше.
– Питання далекобійної зброї та винищувачів для України, схоже, може бути вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям? – написав Єрмак у своєму Telegram, звертаючись до російських окупантів.
Він також перерахував деякі інші позитивні результати сьогоднішнього візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя. За словами Єрмака, одна з хороших новин стосується запровадження санкцій проти російської компанії Росатом.
– Президент Володимир Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатому. Україна їх ввела, далі – крок за ЄС. Схоже, все буде ок, – запевнив Єрмак.
Керівник ОПУ уточнив, що більшість лідерів Євросоюзу підтримують санкції проти РФ, а також створення трибуналу над російськими воєнними злочинцями. На порядку денному в Євросоюзі й питання використання заморожених активів РФ в інтересах нашої держави.
Окремо керівник ОПУ згадав і про позицію Угорщини.
– Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти, – додав Єрмак.
Як відомо, нинішнє європейське турне президента України є його другою закордонною поїздкою з початку повномасштабної війни. Під час візитів до Лондона, Парижа та Брюсселя Володимир Зеленський неодноразово піднімав питання військової допомоги Україні: надання сучасних винищувачів та далекобійної зброї.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола сьогодні також закликала країни Євросоюзу надати Україні далекобійні системи та винищувачі.