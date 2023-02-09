Лютий, 09 в 14:56

Питання надання Україні далекобійної зброї та бойових літаків може бути вирішене.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пообіцявши, що деталі будуть оприлюднені трохи пізніше.

– Питання далекобійної зброї та винищувачів для України, схоже, може бути вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям? – написав Єрмак у своєму Telegram, звертаючись до російських окупантів.

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Він також перерахував деякі інші позитивні результати сьогоднішнього візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя. За словами Єрмака, одна з хороших новин стосується запровадження санкцій проти російської компанії Росатом.

– Президент Володимир Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатому. Україна їх ввела, далі – крок за ЄС. Схоже, все буде ок, – запевнив Єрмак.

Керівник ОПУ уточнив, що більшість лідерів Євросоюзу підтримують санкції проти РФ, а також створення трибуналу над російськими воєнними злочинцями. На порядку денному в Євросоюзі й питання використання заморожених активів РФ в інтересах нашої держави.

Окремо керівник ОПУ згадав і про позицію Угорщини.

– Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти, – додав Єрмак.

Як відомо, нинішнє європейське турне президента України є його другою закордонною поїздкою з початку повномасштабної війни. Під час візитів до Лондона, Парижа та Брюсселя Володимир Зеленський неодноразово піднімав питання військової допомоги Україні: надання сучасних винищувачів та далекобійної зброї.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола сьогодні також закликала країни Євросоюзу надати Україні далекобійні системи та винищувачі.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського