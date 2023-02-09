Февраль, 09 в 10:36

Российские войска начали очередное большое наступление в Луганской области.

Об этом сообщили эксперты Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, за последнюю неделю заметно вырос темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области.

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– Российские источники активно сообщают, что войска РФ атакуют украинские оборонные рубежи и незначительно продвигаются вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной, – отмечают специалисты ISW.

Продвижение россиян в районе Двуречной северо-западнее Сватово, в частности, заметно на геолокационных кадрах боевых действий.

Кроме того, в ISW утверждают, что российское военное командование, как ранее и прогнозировали американские аналитики, полностью привлекло к решительным наступательным операциям вдоль линии Сватово-Кременной части нескольких обычных дивизий.

В то же время, добавляют в ISW, наступление, которое постепенно начинают россияне, не обязательно может увенчаться успехом.

Хотя условия боя там сейчас диктуют российские войска, полное привлечение их сил может обусловить кульминацию наступления вдоль линии Сватово-Кременной.

В таких условиях россияне не смогут захватить всю Луганскую и Донецкую области.

– Эта кульминация, вероятно, станет окном возможностей для контрнаступления Вооруженных сил Украины, – отмечают аналитики ISW.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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