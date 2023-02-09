РФ почала наступ у Луганській області: як ЗСУ може перехопити ініціативу

Лютий, 09 в 10:36

Російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області.

Про це в своєму зведенні повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, протягом останнього тижня помітно зріс темп російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області.

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– Російські джерела активно повідомляють, що війська РФ атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної, – зауважують фахівці ISW.

Просування росіян у районі Дворічної на північний захід від Сватового, зокрема, помітно на геолокаційних кадрах бойових дій.

Крім того, в ISW стверджують, що російське військове командування, як раніше й прогнозували американські аналітики, повністю залучило до рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна частини кількох звичайних дивізій.

Водночас, додають в ISW, наступ, який поступово починають росіяни, не обов’язково може увінчатись успіхом.

Хоча умови бою там зараз диктують російські війська, повне залучення їхніх сил може зумовити кульмінацію наступу вздовж лінії Сватове-Кремінна.

За таких умов росіяни не зможуть захопити всю Луганську та Донецьку області.

– Ця кульмінація, імовірно, стане вікном можливостей для контрнаступу Збройних сил України, – зазначають аналітики ISW.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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