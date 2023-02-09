ВСУ ударили по пунктам управления, позициям ЗРК и складам РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток украинские защитники покрыли плотным огнем позиции оккупантов на фронте.
Авиация Сил обороны в течение 8 февраля нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Еще три удара пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов.
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Украинские артиллеристы и ракетчики поразили:
- два пункта управления врага,
- три района сосредоточения живой силы,
- три позиции зенитно-ракетных комплексов,
- два склада боеприпасов,
- склад горюче-смазочных материалов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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