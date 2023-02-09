Февраль, 09 в 7:28

В течение суток украинские защитники покрыли плотным огнем позиции оккупантов на фронте.

Авиация Сил обороны в течение 8 февраля нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Еще три удара пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Украинские артиллеристы и ракетчики поразили:

два пункта управления врага,

три района сосредоточения живой силы,

три позиции зенитно-ракетных комплексов,

два склада боеприпасов,

склад горюче-смазочных материалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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