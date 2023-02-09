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Факты / Україна

ВСУ ударили по пунктам управления, позициям ЗРК и складам РФ – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники покрыли плотным огнем позиции оккупантов на фронте.

Авиация Сил обороны в течение 8 февраля нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Еще три удара пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Украинские артиллеристы и ракетчики поразили:

  • два пункта управления врага,
  • три района сосредоточения живой силы,
  • три позиции зенитно-ракетных комплексов,
  • два склада боеприпасов,
  • склад горюче-смазочных материалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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