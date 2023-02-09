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Факти / Україна

ЗСУ вдарили по пунктах управління, позиціях ЗРК та складах РФ – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники вкрили щільним вогнем позиції окупантів на фронті.

Авіація Сил оборони протягом 8 лютого завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Ще три удари прийшлись по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

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Українські артилеристи та ракетники тим часом уразили:

  • два пункти управління ворога,
  • три райони зосередження живої сили,
  • три позиції зенітно-ракетних комплексів,
  • два склади боєприпасів,
  • склад паливно-мастильних матеріалів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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