ЗСУ вдарили по пунктах управління, позиціях ЗРК та складах РФ – Генштаб

Лютий, 09 в 7:28

Упродовж доби українські захисники вкрили щільним вогнем позиції окупантів на фронті.

Авіація Сил оборони протягом 8 лютого завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Ще три удари прийшлись по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

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Українські артилеристи та ракетники тим часом уразили:

два пункти управління ворога,

три райони зосередження живої сили,

три позиції зенітно-ракетних комплексів,

два склади боєприпасів,

склад паливно-мастильних матеріалів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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