ЗСУ вдарили по пунктах управління, позиціях ЗРК та складах РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби українські захисники вкрили щільним вогнем позиції окупантів на фронті.
Авіація Сил оборони протягом 8 лютого завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.
Ще три удари прийшлись по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
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Українські артилеристи та ракетники тим часом уразили:
- два пункти управління ворога,
- три райони зосередження живої сили,
- три позиції зенітно-ракетних комплексів,
- два склади боєприпасів,
- склад паливно-мастильних матеріалів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.
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