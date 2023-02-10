Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина может получить от Британии
Недавно Владимир Зеленский посетил Великобританию. После его визита многие эксперты говорят о том, что Украина может рассчитывать на поддержку.
В частности, получить дальнобойное оружие, например, ракеты Storm Shadow. Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) – читайте в материале.
Storm Shadow: что известно
Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая так же может применяться с надводных платформ.
Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.
Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолёты.
По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.
Storm Shadow: когда разработали
Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом, прошли в 2000 году во Франции.
Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.
Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.
Storm Shadow: характеристики ракеты
- масса: 1300 кг;
- длина: 5,1 м;
- диаметр: 0,5 м;
- боевая часть: 450 кг, типа BROACH;
- дальность: свыше 250 км;
- высота полёта: 30-40 м;
- скорость: 0,8 М (около 1000 км/ч).