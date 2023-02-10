Февраль, 10 в 16:36

Недавно Владимир Зеленский посетил Великобританию. После его визита многие эксперты говорят о том, что Украина может рассчитывать на поддержку.

В частности, получить дальнобойное оружие, например, ракеты Storm Shadow. Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) – читайте в материале.

Storm Shadow: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая так же может применяться с надводных платформ.

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Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолёты.

По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Storm Shadow: когда разработали

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом, прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты