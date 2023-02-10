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Факты / Україна

Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина может получить от Британии

Анна Голишевская, Редактор сайта Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
Ракета

Недавно Владимир Зеленский посетил Великобританию. После его визита многие эксперты говорят о том, что Украина может рассчитывать на поддержку.

В частности, получить дальнобойное оружие, например, ракеты Storm Shadow. Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) –  читайте в материале.

Storm Shadow: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow –  авиационная крылатая ракета, которая так же может применяться с надводных платформ. 

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Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолёты. 

По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Storm Shadow: когда разработали 

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом,  прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты

  • масса: 1300 кг;
  • длина: 5,1 м;
  • диаметр: 0,5 м;
  • боевая часть: 450 кг, типа BROACH;
  • дальность: свыше 250 км;
  • высота полёта: 30-40 м;
  • скорость: 0,8 М (около 1000 км/ч).
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