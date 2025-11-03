Крилата ракета Storm Shadow спільного виробництва Франції та Великої Британії є в арсеналі Сил оборони України.

Нещодавно Велика Британія передала Україні партію крилатих ракет Storm Shadow, що дозволить українським силам і надалі здійснювати далекобійні удари по території Росії.

Що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP), які переваги дають українській армії перед ворогом – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Storm Shadow: що відомо

Storm Shadow – авіаційна крилата ракета, яка також може застосовуватися з надводних платформ.

Велика Британія є найбільшим користувачем цих ракет.

Носіями Storm Shadow є Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale та інші бойові літаки.

Storm Shadow: коли розробили

Storm Shadow/SCALP – ракета виробництва фірми MBDA (спільна англо-французька технологія). Перші стрілянини, які увінчалися успіхом, відбулися у 2000 році у Франції.

Storm Shadow можуть використовувати в будь-який час доби, а також під час складних метеоумов та під час застосування противником засобів радіоелектронної протидії.

Вперше ракета Storm Shadow була використана 2003 року в Іраку армією Великої Британії.

Storm Shadow: характеристики ракети

маса: 1 300 кг;

довжина: 5,1 м;

діаметр: 0,5 м;

бойова частина: 450 кг, типу BROACH;

дальність: понад 250 км;

висота польоту: 30-40 м;

швидкість: 0,8 М (близько 1 тис. км/год).

За допомогою Storm Shadow ЗСУ зможуть утримувати Крим і Керченський міст під повним вогневим контролем, розповів військовий оглядач Денис Попович.

– Гіпотетично можна припустити, що ми отримали ракети з радіусом дії до 300 км. От візьмімо якісь позиції української армії біля Херсону. Там по прямій до Криму десь кілометрів 80-90. От у нас 300 км, можете собі уявити, куди може дістати ця ракета, – сказав Попович.

Запуск Storm Shadow – Повітряні Сили показали відео

У серпні 2024 року Повітряні Сили ЗСУ показали запуск цієї ракети з фронтового бомбардувальника Су-24.

Зокрема, знято, як скидання здійснюються з висоти близької до 500 метрів на дозвуковій швидкості, водночас Су-24 не виконують протизенітний маневр з розворотом і відходом на форсажі.

Скільки таких ракет треба, щоб розбити Кримський міст

Ракета Storm Shadow може проходити протиповітряну оборону ворога.

За попередніми розрахунками, близько 10 таких ракет зможуть перервати російське сполучення мостом через Керченську протоку, сказав військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, ця ракета є надпотужною при загальній вазі до 1,4 тис. кг, має бойову головку, яка начинена вибуховою речовиною у 460 кг, здатна проходити ППО противника шляхом проходження ділянок на наднизькій висоті та має певні засоби для подолання засобів радіоелектронної боротьби.

Він зауважив, що це – дуже точна ракета, яка використовує для маршруту систему корекції по наземних об’єктах, а на останній ділянці Storm Shadow скидає ковпак з бойової головки та наводиться на об’єкт за допомогою оптико-електронної системи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.