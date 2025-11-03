Великобритания недавно передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, что позволит Киеву продолжать наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Великобритания передала Украине новую партию ракет

По словам собеседников агентства, поставка неопределенного количества ракет была осуществлена для укрепления украинского арсенала перед зимним периодом.

В Лондоне ожидают, что Кремль может усилить удары по энергетической инфраструктуре и гражданскому населению Украины, поэтому новая поставка должна помочь Киеву сдержать эти атаки.

В то же время британское правительство стремится показать, что поддержка Украины Западом продлится дольше, чем способность российской экономики финансировать войну.

Однако британское правительство не раскрывает количество переданных ракет и не публикует регулярных сообщений о таких поставках.

Первое применение Storm Shadow на территории РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, во время одного из массированных комбинированных ударов в конце октября 2025 года ракеты Storm Shadow успешно преодолели российскую систему ПВО. Тогда был поражен Брянский химический завод.

Это стало первым подтвержденным применением ракет Storm Shadow на территории РФ.

Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow — это высокоточные ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 км.

Они движутся на низкой высоте, используя сочетание инерциальной навигации, GPS и системы ориентации по местности, что затрудняет их перехват.

Storm Shadow могут лететь на высоте 30-40 м, весят 450 кг и могут разгоняться до скорости 1 тыс. км/ч.

