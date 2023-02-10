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Факты / Україна

За сутки на Бахмутском направлении произошли рекордные 54 боевых столкновения — Череватый

Валентина Чорна, редактор ленты
За сутки на Бахмутском направлении произошли рекордные 54 боевых столкновения — Череватый
Фото: Генштаб ВСУ

Бахмут остается главным направлением удара российских войск, только за сутки там произошло рекордных 54 боевых столкновения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— За эти сутки произошло 124 обстрела Бахмута разными типами артиллерии, а также рекордные 54 боевых столкновения. Враг стремится завладеть контролем над направлением Константиновка-Бахмут, однако Силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу с целью снизить возможности врага по поражению этой трассы, — сказал он.

Череватый заверил, что у наших защитников есть возможность доставлять в Бахмут оружие, продовольствие, а также вывозить раненых солдат из города.

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Враг сконцентрировал значительные силы на Бахмутском направлении.

Там остаются бойцы ЧВК Вагнера, а также прибывают мотострелковые подразделения вооруженных сил страны-агрессора и некоторые другие подразделения так называемого 2-го армейского корпуса “ЛНР”.

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