Лютий, 10 в 19:50

Бахмут залишається головним напрямком удару російських військ, лише за добу там відбулось рекордних 54 бойових зіткнення.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– За цю добу відбулось 124 обстріли Бахмута різними типами артилерії, а також рекордні 54 бойових зіткнення. Ворог прагне заволодіти контролем над напрямком Констянтинівка-Бахмут, проте Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу з метою зменшити можливості ворога по ураженню цієї траси, – сказав він.

Череватий запевнив, що у наших захисників є можливість доставляти в Бахмут зброю, продовольство, а також вивозити поранених солдатів з міста.

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Ворог сконцентрував значні сили на Бахмутському напрямку.

Там залишаються бійці ПВК Вагнер, а також прибувають мотострілецькі підрозділи збройних Сил країни-агресора та деякі інші підрозділи з так званого 2-го армійського корпусу “ЛНР”.