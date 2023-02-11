Февраль, 10 в 22:40

Российские войска запустили в направлении Киевской области иранские дроны-камикадзе Shahed.

Обновлено 23:40. В Киевской области работает украинская противовоздушная оборона, сообщили в ОВА.

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Ранее в Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки вражескими дронами.

Жителей призывают находиться в безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги.

По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях, а также в Крыму.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР