Угроза атаки дронами: в Киевскую область летят Shahed-136
Российские войска запустили в направлении Киевской области иранские дроны-камикадзе Shahed.
Обновлено 23:40. В Киевской области работает украинская противовоздушная оборона, сообщили в ОВА.
Ранее в Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки вражескими дронами.
Жителей призывают находиться в безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги.
По состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях, а также в Крыму.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР