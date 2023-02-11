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Факти / Україна

Загроза атаки дронами: на Київщину летять Shahed-136

Валентина Чорна, редакторка стрічки
шахед shahed

Російські війська запустили у напрямку Київщини іранські дрони-камікадзе Shahed.

Про загрозу атаки ворожими дронами попередили у Київській ОВА.

Жителів закликають перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги.

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У мережі місцеві жителі повідомляють про роботу ППО на Київщині.

Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Київській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях, а також у Криму.

карта повітряних тривог

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: ГУР

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