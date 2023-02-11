Загроза атаки дронами: на Київщину летять Shahed-136
Російські війська запустили у напрямку Київщини іранські дрони-камікадзе Shahed.
Про загрозу атаки ворожими дронами попередили у Київській ОВА.
Жителів закликають перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги.
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У мережі місцеві жителі повідомляють про роботу ППО на Київщині.
Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Київській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях, а також у Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР