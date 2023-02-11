Февраль, 11 в 20:47

Энергоатом вернул в работу девятый, последний из доступных Украине, энергоблок атомных станций после ремонта, который длился более месяца.

Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин во время визита на одну из станций в течение 11 февраля.

— Все девять энергоблоков работают, в течение ночи подключенный блок догрузится, и на номинале будут работать все энергоблоки, — сказал он.

Котин добавил, что ремонт был выполнен в рекордно короткие сроки, ориентировочно втрое меньше запланированных. Он поблагодарил коллектив этой АЭС.

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По его словам, был также отремонтирован турбогенератор еще одного энергоблока, в результате чего доступная мощность в системе увеличилась на 1,2 ГВт.

В то же время глава Минэнерго Герман Галущенко во время национального телемарафона подчеркнул, что запуск двух блоков существенно уменьшит дефицит генерации в энергосистеме и позволит сократить отключения света.

— С сегодняшнего дня света будет больше, — подчеркнул министр.

Он отметил, что коллектив АЭС сделал уникальную вещь, проведя ремонт блока в такие сжатые сроки, что “даже трудно с чем-то сравнить”.

Напомним, в течение 10 февраля Россия совершила по территории Украины новый массированный ракетный удар, что повлекло разрушения в Киеве и ряде областей, есть погибшие и раненые.

Герман Галущенко сообщил, что враг попал в объекты гидро- и тепловой генерации, а также в объекты передачи электроэнергии.

Перед этим, в ночь на 10 февраля, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами.

Отметим, что сегодня все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется российскими захватчиками.

Сейчас ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные нужды от энергосистемы Украины.