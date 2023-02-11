Лютий, 11 в 20:47

Енергоатом повернув у роботу дев’ятий, останній із доступних Україні, енергоблок атомних станцій після ремонту, який тривав понад місяць.

Про це повідомив президент Енергоатому Петро Котін під час візиту на одну зі станцій протягом 11 лютого.

– Усі дев’ять енергоблоків працюють, протягом ночі підключений блок довантажиться, і на номіналі будуть працювати всі енергоблоки, – сказав він.

Котін додав, що ремонт був виконаний у рекордно короткі терміни, орієнтовно втричі менші за заплановані. Він подякував колективу цієї АЕС.

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За його словами, був також відремонтований турбогенератор ще одного енергоблока, внаслідок чого доступна потужність у системі збільшилася на 1,2 ГВт.

Водночас голова Міненерго Герман Галущенко під час національного телемарафону наголосив, що запуск двох блоків суттєво зменшить дефіцит генерації в енергосистемі та дозволить скоротити відключення світла.

– Із сьогоднішнього дня світла буде більше, – наголосив міністр.

Він зазначив, що колектив АЕС зробив унікальну річ, провівши ремонт блоку в такі стислі терміни, що “навіть важко з чимось порівняти”.

Нагадаємо, протягом 10 лютого Росія вчинила по території України новий масований ракетний удар, що спричинило руйнування у Києві та низці областей, є загиблі та поранені.

Герман Галущенко повідомив, що ворог влучив в обʼєкти гідро- і теплової генерації, а також в об’єкти передачі електроенергії.

Перед цим, в ніч проти 10 лютого, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами.

Зазначимо, що сьогодні всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується російськими загарбниками.

Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.