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Факты / Україна / Экономика

Регулятор запретил эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС

Марта Бондаренко, редактор ленты
Регулятор запретил эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС
Фото: Факты ICTV

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение от 10 февраля о запрете на эксплуатацию энергоблоков №3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Эксплуатация ЗАЭС запрещена, поскольку нет возможности устранить нарушение требований ядерной и радиационной безопасности.

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Кроме того, промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины повреждены. Производственные помещения АЭС не могут использоваться по назначению из-за оккупации российскими войсками.

Невозможно обеспечить полную безопасность атомной станции, поскольку не функционирует система физической защиты ядерной установки. Кроме того, ЗАЭС не хватает квалифицированного персонала для управления реакторной установкой.

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На промышленной площадке оккупанты начали незаконное строительство сооружений — на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока №6.

Учитывая вышесказанное, принято решение ограничить эксплуатацию ЗАЭС. Ограничения будут действовать до устранения всех нарушений.

Ранее президент НАЭК Энергоатом Петр Котин сообщил, что Россия переводит ЗАЭС полностью под свой контроль.

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