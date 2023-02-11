Февраль, 11 в 12:46

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение от 10 февраля о запрете на эксплуатацию энергоблоков №3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Эксплуатация ЗАЭС запрещена, поскольку нет возможности устранить нарушение требований ядерной и радиационной безопасности.

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Кроме того, промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины повреждены. Производственные помещения АЭС не могут использоваться по назначению из-за оккупации российскими войсками.

Невозможно обеспечить полную безопасность атомной станции, поскольку не функционирует система физической защиты ядерной установки. Кроме того, ЗАЭС не хватает квалифицированного персонала для управления реакторной установкой.

На промышленной площадке оккупанты начали незаконное строительство сооружений — на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока №6.

Учитывая вышесказанное, принято решение ограничить эксплуатацию ЗАЭС. Ограничения будут действовать до устранения всех нарушений.

Ранее президент НАЭК Энергоатом Петр Котин сообщил, что Россия переводит ЗАЭС полностью под свой контроль.