Бюрократия, коррупция и страх: Коболев объяснил, почему до сих пор нет санкций ЕС против Росатома

Февраль, 12 в 18:10

Бывший глава Нафтогаза, основатель энергокомпании Eney Андрей Коболев в эксклюзивном интервью ведущей программы Факты на ICTV Елене Фроляк объяснил, почему Украина только сейчас ввела санкции против российской атомной энергетики, а Запад до сих пор не сделал этого в отношении Росатома.

— В вопросе Украины здесь наиболее сложная конструкция, которая учитывает и военный фактор, Запорожскую АЭС, МАГАТЭ. То есть мы должны быть предсказуемыми для Запада, и, я думаю, что украинская власть на это как раз обращает внимание. И это верно, потому что мы партнеры, — объяснил он.

Относительно того, почему Европа так долго думает в этом направлении, Коболев говорит, что дело в инертности атомной энергетики, и привел примеры.

— Когда Украина в свое время переходила на зарубежное ядерное топливо от компании Westin House, это вызвало среди прочего много вопросов на Западе. А как вы это сделаете? Я часто участвовал в прошлом году в разговорах о том, почему Германия не может оставить в работе АЭС. Объяснения были из сферы: Нам страшно! Бюрократия не позволяет! А как нам это кому-то объяснить? То есть технически это возможно, но с точки процедур и бюрократии — это страшно, хотя мы это сделали, и многие другие страны это делают, — рассказал он.

По его словам, эта инертность с одной стороны объясняется особенностями отрасли — атомную энергетику боятся, однако этот страх позволяет многим чиновникам прятаться за таким якобы убедительным аргументом.

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— Есть много примеров, как именно из-за этого “потом” россияне засовывают коррупцию, то есть демонстрируют возможность кому-то заработать в Европе через их коррумпированный подход больше, чем это они могут сделать, работая с западными компаниями. Вот это нужно сейчас атаковать! Этот последний форпост российской коррупции в Европе надо устранить! — подытожил Коболев.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 февраля сообщил о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России.

По его словам, РФ использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, чтобы создать соответствующие угрозы суверенитету других стран, поэтому Украина работает с партнерами, чтобы российская атомная отрасль была под глобальными санкциями.