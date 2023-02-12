Бюрократія, корупція і страх: Коболєв пояснив, чому досі немає санкцій ЄС проти Росатома

Лютий, 12 в 18:10

Колишній очільник Нафтогазу, засновник енергокомпанії Eney Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Факти на ICTV Олені Фроляк пояснив, чому Україна тільки зараз запровадила санкції проти російської атомної енергетики, а Захід досі не зробив цього щодо Росатома.

– У питанні України тут найбільш складна конструкція, яка враховує і військовий фактор, Запорізьку АЕС, МАГАТЕ. Тобто ми повинні бути передбачуваними для Заходу, і, я думаю, що українська влада на це якраз звертає увагу. І це вірно, тому що ми партнери, – пояснив він.

Щодо того, чому Європа так довго думає у цьому напрямку, Коболєв каже, що справа в інертності атомної енергетики, і навів приклади.

– Коли Україна свого часу переходила на закордонне ядерне паливо від компанії Westin House, це викликало серед іншого багато питань на Заході. А як ви це зробите? Я часто брав участь минулого року в розмовах щодо того, чому Німеччина не може лишити в роботі АЕС. Пояснення були зі сфери: Нам страшно! Бюрократія не дозволяє! А як нам це комусь пояснити? Тобто технічно це можливо, але з точки процедур та бюрократії – це страшно, хоча ми це зробили, і багато інших країн це роблять, – розповів він.

За його словами, ця інертність з одного боку пояснюється особливостями галузі – атомну енергетику бояться, проте оцей страх дозволяє багатьом чиновникам ховатися за таким нібито переконливим аргументом.

Зараз дивляться

– Є багато прикладів, як саме через це “потім” росіяни засовують корупцію, тобто демонструють можливість комусь заробити в Європі через їхній корумпований підхід більше, ніж це вони можуть зробити, працюючи з західними компаніями. Ось це потрібно зараз атакувати! Цей останній форпост російської корупції в Європі треба усунути! – підсумував Коболєв.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 лютого повідомив про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкцій проти атомної галузі Росії.

За його словами, РФ використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, щоб створити відповідні загрози суверенітету інших країн, тому Україна працює з партнерами, щоб російська атомна галузь була під глобальними санкціями.