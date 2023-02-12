Нужно убить “священную корову” Путина: Коболев о проигрыше РФ в энергетической войне

Февраль, 12 в 16:51

Украина давно и системно объясняла Западу, почему нефть и газ — это оружие, которое РФ использует для шантажа, но сейчас просчеты Кремля очевидны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ведущей программы Факты на ICTV Елене Фроляк высказал экс-глава Нафтогаза, основатель компании Eney Андрей Коболев.

— Я думаю, что в просчете РФ большую роль сыграла украинская команда. Мы объясняли, как с этим можно бороться. Говорили, что Северный поток-2 — это Троянский конь, и предупреждали, что его запуск может стать одним из факторов ускорения полноценной военной агрессии. К сожалению, наши предсказания оказались справедливыми, — объяснил он.

Также, по его словам, Украина объясняла своим европейским партнерам, что нужно отказываться от российских энергоносителей и ускорить переход на так называемую зеленую энергетику.

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— И нас начали слышать. Поэтому я бы не сказал, что это глупость или проигрыш, это — энергетическая война, которую Кремль очевидно проигрывает, — отметил Коболев.

Он напомнил, что сейчас из-за санкций в РФ большой дефицит госбюджета, главными наполнителями которого являются нефть и газ.

— Но мы до сих пор не подошли к наиболее важной концепции. То есть мы к ней подошли, но Запад еще до сих пор раздумывает. И мы активно убеждаем Запад, что необходимо убить “священную корову” Путина, — добавил он.

В то же время признает, что западная машина долго разворачивается, потому что слишком много интересов, очень много людей долгое время зарабатывали на этом деньги.